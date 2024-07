SZ-Serie „Leben mit Handicap“ Aus Angst vor dem Stottern hat er tagelang nicht gesprochen

Etwa zur selben Zeit begann Büch, sich für gesellschaftspolitische Themen zu interessieren. Er schloss sich der 68er-Bewegung an und ging mit den Studenten auf die Barrikaden. Die Proteste stießen damals einige Reformen an. So erreichten die jungen Leute, dass Büch mit seinem Abschluss als Elektroingenieur an der Saarbrücker Universität Informatik studieren konnte. Bis dahin, erklärt Büch, sei er eher der Strebertyp gewesen. Mit dem Beginn des Studiums ließ sein Lerneifer nach, erst nach 13 Semestern hatte er das Diplom in der Tasche. 1978 heuerte er in München bei Siemens an. Vor dem Bewerbungsgespräch nahm der 29-Jährige Beruhigungstabletten. „Damals hatte ich richtig stark gestottert“, erzählt er. Wenn es in der Firma etwas zu besprechen gab, griff er nicht zum Telefonhörer, sondern schaute persönlich bei den Kollegen vorbei. Der Programmierer erledigte seinen Job gut, Karriere machte er allerdings nicht. „Aber das war auch nie mein Ziel“, sagt Büch.