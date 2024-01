Hallenmasters Bübingerinnen wollen einen Schritt machen

Die Frauenfußball-Abteilung des SV Bübingen wurde erst 2020 gegründet. 2023 richtete sie erstmals ein Qualifikationsturnier für das Hallenmasters der Frauen aus – und erreichte beim eigenen Budenzauber in der Brebacher Sporthalle Platz drei, dem sogar die Teilnahme am Masters-Finale folgte, wo in der Vorrunde Schluss war. Die Masters-Teilnahme ist das Ziel, das die in der Landesliga kickenden Bübingerinnen auch diesmal verfolgen.