Senioren feiern in Bübingen und Güdingen

Auch in Güdingen erwartet die Besucherinnen und Besucher am 28. Januar ab 15.11 Uhr Faasenacht vom Feinsten. Dort steht die diesjährige Faasenacht unter dem Motto „Gallien“. Auch dort haben die Aktiven des KV „Die Saarraketen“ alles vorbereitet, um den Gästen einen wunderbaren und erlebnisreichen Nachmittag zu gestalten. Kostenlose Karten für die Veranstaltung in Güdingen gibt es am Dienstag, 23. Januar, von 15 bis 17 Uhr in der Gaststätte der Festhalle.