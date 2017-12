Schwerer Unfall auf B 51 bei Bübingen

Ihr Name

. Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 bei Bübingen: Dabei sind drei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Saarbrücker Berufsfeuerwehr berichtet, waren seine Kollegen gegen 16 Uhr zur Unglücksstelle geordert worden. Dort mussten sie eine Frau und einen Mann aus ihrem Wagen befreien, die in ihrem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt war. Mit teils schweren Verletzungen mussten die Opfer ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Brebacher Polizei ermittelt.

Ein Polizeisprecher ergänzte am Abend: Der 82 Jahre alte Fahrer aus Völklingen, der mit seinem Peugeot unterwegs war und ein Bexbacherin (79) dabei hatte, missachtete die Vorfahrt eines 23-jährigen Franzosen. So prallte der Wagen der Senioren mit dem VW-Polo des jungen Mannes frontal zusammen. Dadurch wurde der VW gegen einen Ford geschleudert, in dem ein 59-Jähriger aus Kleinblittersdorf saß. Er kam ohne Blessuren davon. Die Strecke war knapp zwei Stunden teilweise gesperrt.