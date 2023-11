Hallenmasters Der Aufstiegstrainer bleibt beim SV Bübingen

Zwei Tage Budenzauber gibt‘s an diesem Samstag und Sonntag in der Sporthalle in Brebach beim Rainer-Behrend-Cup des SV Bübingen. Das Qualifikationsturnier zum Volksbanken-Hallenmasters ist mit 64 Wertungspunkten dotiert. Mehr gibt es nur bei fünf anderen Turnieren der 42 Veranstaltungen umfassenden Hallenrunde. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Teilnehmerfeld und der recht hohen Anzahl an Wertungspunkten“, sagt Bübingens Vorsitzender Tobias Hauer.