Fußball SV Bübingen hat eine Offensive vom anderen Stern

26 Siege in 28 Saisonspielen, 156 Tore von 15 verschiedenen Torschützen – der SV Bübingen war in der Fußball-Bezirksliga Saarbrücken das Maß der Dinge. 17 Punkte Vorsprung waren es am Ende auf Vizemeister SV Schafbrücke. Der Aufstieg in die Landesliga Süd kam nun ein Jahr früher als geplant. „Was soll ich sagen, das war einfach von Anfang bis Ende eine geile Saison. Nach unserer Vereins-Neugründung im Jahr 2019 wollten wir innerhalb von fünf Jahren in die Landesliga aufsteigen. Das ist die Liga, in die wir mit Blick auf die vielen Derbys am besten hinpassen. Jetzt haben wir es ein Jahr früher geschafft. Wir sind stolz“, sagt der Vorsitzende Tobias Hauer.