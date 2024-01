Hallenmasters Selbst die dritte Garnitur des Rekordsiegers ist nicht zu bremsen

Der Masters-Seriensieger 1. FC Riegelsberg war beim Qualifikationsturnier des SV Bübingen für das Hallenmasters der Frauen selbst mit seiner dritten Mannschaft das Maß der Dinge. Sechs Spiele, sechs Siege und ein Torverhältnis von 38:1 standen nach dem Hallenfußballturnier am Samstag in der Sporthalle Brebach zu Buche. Im Finale gewannen die Riegelsbergerinnen mit 5:0 gegen den 1. FC Saarbrücken II. Parallel dazu gewann der in der Regionalliga spielende 1. FC Riegelsberg mit seiner ersten Mannschaft das Masters-Qualifikationsturnier des SV Wahlen-Niederlosheim. In der Dr.-Röder-Halle in Losheim war zudem die zweite Mannschaft der Riegelsbergerinnen am Start.