Einsatz bis in die Nacht Brand in Bübingen – Feuer macht Wohnhaus unbewohnbar

Bübingen · In einem Wohnhaus in Saarbrücken-Bübingen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde das Haus völlig zerstört. Was bislang bekannt ist.

15.11.2023 , 06:23 Uhr

5 Bilder Bübinger Wohnhaus durch Feuer völlig zerstört 5 Bilder Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel