Konzerttermin bei Buck Blech Diaphane musikwerkt in der BuckBlech-Werkstatt

„Diaphane“, das sind: Carl-Ludwig Hübsch an der Tuba (Köln), Frantz Loriot an der Viola (Zürich), Raphael Loher am Piano (Luzern), sowie Percussionist Carlo Costa (New York). Die Gruppe, die sich der Improvisation verschrieben hat, bedient sich einer Vielzahl ungewöhnlicher Techniken und Objekte, um die Palette ihrer akustischen Instrumente zu erweitern. „Die vier Spieler fügen sich nahtlos in die Klangwelten des jeweils anderen ein und erzeugen eine dynamische und facettenreiche Musik“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung.