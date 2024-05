Werkstatt-Konzert bei Buckblech In diesem Hinterhof spielt die Top-Musik

Sage keiner, Ankündigungen per Mail spielten angesichts der asozialen Medien keine Rolle mehr! Das zeigte sich wieder mal am Freitag, wo das höchst illuster besetzte Werkstatt-Konzert bei „Buckblech“ zumindest anfangs ungewohnt dünn besucht war. Normalerweise wird diese Konzertreihe freier, beziehungsweise experimenteller Musik nämlich über den Mailverteiler der Initiative für Musikkunst Ini-Art beworben, aber da gab’s nun technische Probleme, so dass die Info nicht jeden rechtzeitig erreichte. Im Laufe des Abends trudelten dann zwar doch noch etliche Nachzügler ein, aber der Veranstalter Marius Buck, Schlagzeuger, Beckenbauer und Klangtüftler, legte schonmal Zettel mit den kommenden Terminen aus – sicher ist sicher.