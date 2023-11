Werkstattkonzert bei Buck-Blech Doppelkonzert in der Blech-Werkstatt

Die in Wien lebende Violinistin Tiziana Bertoncini und der Kölner Synthesizer Virtuose Thomas Lehn arbeiten seit 2002 zusammen. Das Zusammentreffen von klassischem und elektronischem Instrument, die unterschiedliche Beschaffenheit der Klänge, die verschiedenen Eigenschaften, die Geschichte von Violine und analogem Synthesizer – ein Spannungsfeld entsteht. Bertoncini und Lehn bewegen sich auf abstraktem Terrain, ihre Herangehensweise an den Klang ist zeitgenössisch. Ihre Auseinandersetzung mit der Musik insofern klassisch, als sie vor allem auf Spannung/Entspannung, Bruch, Intensität und Expressivität in all ihren Facetten basiert.