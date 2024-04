Doppelkonzert bei Buck-Blech Werkstattkonzert bei Bluck-Blech

Das Bläserglanzterzett ist, wie der Name schon andeutet, eine rein akustisch/analoge Bläsergruppe ohne Elektronik oder sonst einen doppelten Boden. Es wird äußerst konservativ mit dem gearbeitet, was so ein menschlicher Körper hergibt: Ohr, Luft, Zunge, Muskelkraft, ein wenig Intelligenz und viel Spass. Die drei Akteure spielen seit Jahren in wunderbaren Bands zusammen und machen gerne Krach, so dass die Wände wackeln: Christof Thewes, Posaune, Hartmut Oßwald, Saxophon und Daniel Schmitz, Trompete. www.buckblech.de