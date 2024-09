Breite 63 in Malstatt startet in die Saison 2024/2025 Kulturherbst in der Breite 63: Weltmusik und Big-Band-Jazz

Daneben gibt es auch weitere Weltmusik-Konzerte, unter anderem von Claudia Sofia mit ihrer Band von den Kapverden am 21. September. Großes Interesse verdienen auch, so der Programmchef, die beiden Konzertreihen „Celtic Strings“ und in Kooperation mit dem Kulturamt der Landeshauptstadt Saarbrücken die JazzZeit-Reihe. „Unter anderem können sich die Jazzfans am 11. Oktober auf ein einzigartiges Zusammentreffen zweier Stars der Jazzharfe freuen: Park Stickney aus New York und Marcella Carboni aus Sardinien“, kündigt Derow an.