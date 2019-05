Wolfgang Gelff und sein Team sorgen für eine ordnungsgemäße Wahl in Brebach : Seit 50 Jahren ist er schon Wahlhelfer

Wolfgang Gelff (stehend) ist Vorsteher des Brebacher Wahlbezirkes in der Turnhalle Brebach. Zu seinem Team gehören Frank Durst, Nohan Ilbay und Fabian Spahin (v.l.). Foto: Andreas Lang

Brebach Am frühen Nachmittag war viel los im Wahllokal in der Brebacher Turnhalle. Ein eingespieltes Team händigte die Wahlzettel aus und war am Abend bei der Auszählung der Stimmen gefordert.

Von Andreas Lang

Zwischen Mittagessen und Kaffeezeit ist der Andrang besonders groß im Festsaal der Turnhalle Brebach. Hier hat Wolfgang Gelff als Wahlvorstand mit seinem Team das Wahllokal eingerichtet, in dem er schon so manche Wahl erlebt hat. Seit 50 Jahren betätigt sich der 77-jährige Brebacher als Wahlhelfer und hat in dem Stadtteil schon in allen Wahllokalen geholfen: „Im Feuerwehrgerätehaus, im Gasthaus Michler hatten wir mal eins, in der Bücherei, auch im städtischen Kindergarten und schließlich hier in der Turnhalle“, blickt er zurück.

Seit 15 Jahren hat er als Vorsteher über den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu wachen. Selbst wer sich hier noch nicht auskennt, weiß sofort: Zuerst geht es an die Tischreihe, welche die Wahlhelfer auf der linken Seite aufgebaut haben. Den Weg dorthin zeigen zwei Pfeile auf dem Boden an. Von dort aus geht es in eine der fünf Wahlkabinen. Falls gerade eine frei ist, ansonsten können sich die Wähler in der Wartezone schon einmal in die Wahlzettel einlesen. Besonders auf dem zur Europawahl stehen besonders viele Parteien und noch mehr Namen drauf. Sind die Kreuzchen in der Kabine gemacht, werden an der zweiten Tischreihe noch einmal die persönlichen Daten abgeglichen, danach die gefalteten Stimmzettel in die Urnen geworfen. „Den grauen in die blaue Urne“, erklärt Wahlhelfer Fabian Spahin und zieht den entsprechenden Zettel zurück, der den Schlitz der Urne verdeckt. Die bunten Stimmzettel sind für die Kommunalwahl. Neben Bezirks-, Stadtrat und Regionalversammlung stehen dieses Mal auch Personenwahlen zu den Ämtern des Oberbürgermeisters und des Regionalverbandsdirektors an. „Die bunten also in die graue Urne“, sagt Spahin freundlich. Der Umgang miteinander im Wahllokal ist herzlich. Gelff begrüßt viele Wähler mit Handschlag. Persönliche Bekanntschaften, die zum Teil über Jahrzehnte gewachsen sind.