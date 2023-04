Fußball Wie der größte Umbruch seit Jahren aussieht

Abstiegs-Endspiel in der Fußball-Saarlandliga: An diesem Samstag um 17 Uhr empfängt der Tabellendrittletzte SC Halberg Brebach den Tabellenviertletzten FC Rastpfuhl, der einen Punkt mehr hat. „Das wird alles sehr schwer. Wir hätten am vergangenen Wochenende schon nicht bei der FSG Ottweiler-Steinbach (0:2, Anmerkung der Redaktion) verlieren dürfen. Personell sieht es überhaupt nicht gut aus“, sagt Brebachs Trainer Günter Erhardt. Gerade einmal sechs bis sieben Spieler stehen dem 62-Jährigen in den Trainingseinheiten unter der Woche zur Verfügung. Die Fitness-Zustände der Spieler sind dementsprechend bescheiden und viele angeschlagene Akteure wie Artur Schneider, Mohamed Baizidi, Meriton Mehmeti oder Stéphane Calange können nicht trainieren. Sie werden – wenn überhaupt – nur in den Spielen eingesetzt.