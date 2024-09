Viel Bewegung im Einzelhandel Netto-Markt in Fechingen ist seit Brand geschlossen – Unternehmen hat schlechte Nachrichten

Fechingen · Der Edeka in Brebach ist zu und wird neugebaut, der Netto-Markt unweit entfernt in Fechingen ist seit einem Brand Anfang des Jahres ebenfalls geschlossen. Für die Versorgung vor Ort gibt es in Sachen Netto jetzt schlechte Neuigkeiten. In Ensheim soll es dagegen eine Neuansiedlung geben.

22.09.2024 , 13:22 Uhr

Seit einem Brand im Januar ist die Netto-Filiale in Fechingen geschlossen. Das Unternehmen will sie ab Frühjahr 2025 neu aufbauen. Foto: BeckerBredel

Von Frank Bredel