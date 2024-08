Markt wird für mehrere Monate schließen Edeka in Saarbrücken-Brebach schließt bald – erste Details zum Neubau veröffentlicht

Dass der Edeka-Markt in Saarbrücken-Brebach abgerissen werden soll, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Bereits Anfang des vergangenen Jahres erzählte Geschäftsführerin Jessica May unserer Zeitung von ihren Plänen, die mehr als 40 Jahre alte Filiale neu aufbauen zu wollen. Schließlich entspricht das Gebäude des Lebensmittelmarktes in der Saarbrücker Straße nicht mehr den neusten energetischen Standards. Der Neubau entsteht am Ende der aktuellen Parkfläche, direkt vor der Brückwiesstraße.