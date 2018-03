später lesen Saarbahn Saarbahn: Blick hinter die Kulissen FOTO: Stadtwerke FOTO: Stadtwerke Teilen

(red) Einen Blick hinter die Kulissen der Saarbahn-Werkstatt in Brebach können Interessierte am Mittwoch, 14. März, werfen. Die 28 Saarbahnen transportieren jährlich 13 Millionen Fahrgäste und legen dabei zwei Millionen Kilometer zurück. Die meisten Instandhaltungen und Reparaturen erledigt das saarländische Verkehrsunternehmen in der eigenen Werkstatt. Am 14. März, beginnen dort um 16 und 17 Uhr Führungen.