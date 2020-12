Frau erleidet Rauchgasvergiftung : Wohnungsbrand in Brebach durch verbranntes Essen

Brebach Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus musste eine 49-Jährige mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte hat bei einem Brand am Montag, 14. Dezember, Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brannte im Breslauer Weg im Saarbrücker Stadtteil Brebach gegen 16 Uhr in einer Erdgeschosswohnung Essen in einem Ofen an. Die daraus entstandenen Flammen griffen dann auf die Küche über, die inklusive der Deckenverkleidung vollständig zerstört wurde.