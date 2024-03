Volleyball Warum eine sehr schöne Geschichte mit dem Abstieg endet

Nach einer Saison endet für die Volleyballer des TV Brebach das Abenteuer Oberliga wieder. Der Aufsteiger steht schon vor dem letzten Saisonspiel als Absteiger fest. Die Mannschaft blickt aber auf eine Spielzeit zurück, die es allein schon wegen der gemachten Erfahrung wert war. Mit dem Heimspiel gegen den TSV Speyer II am Sonntag um 13 Uhr in der Sporthalle Brebach verabschieden sich die Gastgeber wieder in die Verbandsliga.