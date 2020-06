info

Pierluigi Vella war vier Jahre lang Spielertrainer des FC Kleinblittersdorf in der Fußball-Landesliga Süd – in der vergangenen Saison im Spielertrainer-Gespann mit Mathias Lillig. „Der Wechsel fällt mir nach vier Jahren in Kleinblittersdorf nicht leicht. Es war eine schöne Zeit. Ich habe den Jungs aber erklärt, dass die Luft bei mir etwas raus ist und ich noch einmal so hoch spielen möchte, wie es geht“, erklärt der Polizist seinen Wechsel zum Saarlandligisten SC Halberg Brebach.

Beim FC Kleinblittersdorf wird Mathias Lillig in der kommenden Saison das Traineramt mit Lukas Becker aus. Der Spielführer des Landesliga-Vizemeisters wird nach Vereinsangaben zum Co-Spielertrainer befördert.