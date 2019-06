Sommerferien : Stadtrandfreizeit in Brebach mit Ausflügen und mehr

Brebach Die Pfarrei Saarbrücken St. Martin Halberg (Bübingen, Güdingen, Brebach und Fechingen) bietet vom 29. Juli bis 5. August eine Stadtrandfreizeit für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an.

Unter dem Motto „Antikes Griechenland“ gibt es viel zu erleben im und rund um das Pfarrheim der katholischen Kirche in Brebach. Auch Ausflüge und ein Schwimmbad-Besuch stehen an. Während der Freizeit werden die Kinder täglich von 9 bis 18 Uhr von Jugendleitern betreut. 55 Euro kostet die Teilnahme an sämtlichen Aktivitäten plus Mittagessen und Nachmittagssnack.