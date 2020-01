15.000 Euro Sachschaden : Brand in Dachgeschoss in Wohnhaus in Malstatt

(Symbolbild). Foto: Melanie Mai

Saarbrücken In einem Wohnhaus in der Breite Straße in Saarbrücken hat es am frühen Donnerstagmorgen (30.01.2020) gebrannt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer im Dachgeschoss einer leerstehenden Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Anwohner bemerkten gegen 7 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Haus und alarmierten die Feuerwehr.