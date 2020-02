Brandursache festgestellt : Handy verursachte tödlichen Brand in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken Nach dem Brand am frühen Samstagmorgen (15. Februar) steht nun die Brandursache fest.

Wie das Landespolizeipräsidium bestätigte, wurde der Brand durch ein defektes Handy ausgelöst. Ob das Handy an ein Ladegerät angeschlossen war und um was für ein Handy es sich gehandelt hat, konnte nicht mehr festgestellt werden. Es bestünden aber keine Zweifel daran, dass der Brand durch das Gerät ausgelöst worden sei.

Bei dem Brand in der Straße Am Neumarkt war am frühen Samstagmorgen ein 41-jähriger Mann verstorben. Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus aus, gegen 4 Uhr früh wurde es der Feuerwehr gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in seiner Wohnung vor. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.