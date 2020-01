Vor der Ausstellung : Saarlandmuseum begrüßt die Botticelli-Dame

Saarbrücken Die Alte Sammlung beherbergt über Monate Leihgaben von Weltrang. Es sind Gemälde berühmter Renaissancemaler.

Die Ausstellung „…Lorenzetti, Perugino, Botticelli…“, mit Werken italienischer Renaissance-Meister macht Station im Saarlandmuseum. Sie hängt in der Alten Sammlung am Schlossplatz.

Dann wird das Gemälde sofort in einer verglasten Schauvitrine befestigt, denn die meisten der ausgeliehenen italienischen Meisterwerke werden hinter Glas zu sehen sein, um in den Vitrinen das richtige Klima für die Gemälde sicherzustellen. Und natürlich wegen des kunsthistorischen Wertes der Werke.

Leerstand in Saarbrücker-City : Warum Fitness First schließen musste

Denn in Altenburg tritt das ein, was man in Saarbrücken schon kennt. Das Museum wird renoviert und klimatechnisch neu ausgestattet. Dafür wird es mehrere Jahre geschlossen sein. Und da hatten die beiden Direktoren die Idee, einige Schätze des Museums vorübergehend in Saarbrücken zu zeigen, anstatt sie im Depot zu lagern.