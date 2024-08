Zugausfälle und 1700 Evakuierungen Bombe am Hauptbahnhof Saarbrücken – alle Details zur Entschärfung am Sonntag

Update von Dienstag, 30. Juli, 12.50 Uhr: Nach dem Bombenfund am Hauptbahnhof in Saarbrücken stehen jetzt weitere Details fest, worauf sich Menschen während der Entschärfung am Sonntag, 4. August, einstellen müssen. Allein 1700 Menschen müssen in einem Radius von 300 Metern um den Fundort in der Ursulinenstraße zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Nach Informationen einen Stadtsprechers sind rund 160 Gebäude davon betroffen. Gegen Mittag ist geplant die Fliegerbombe an Ort und Stelle unschädlich zu machen. Sie wiegt 250 Kilo und war bei Abrissarbeiten von einem Baggerfahrer freigelegt worden.