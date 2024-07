Zugausfälle und Evakuierung Bombe am Hauptbahnhof in Saarbrücken – das müssen Sie über die Entschärfung wissen

Der Fund einer Weltkriegsbombe mitten in Saarbrücken hat weiterhin Auswirkungen. So bereitet sich die Landeshauptstadt mit verschiedenen Stellen darauf vor, dass der Blindgänger an Ort und Stelle entschärft wird. Niemand soll dadurch in Gefahr geraten. Der Termin steht bereits seit dem Tag fest, als die Bombe zum Vorschein kam: Am Sonntag, 4. August, gehen die Experten ans Werk. Jetzt gibt es weitere Details zum Ablauf. Diese betreffen unter anderem Sperrungen und Evakuierungen im Umfeld. Die Saarbrücker Zeitung hat erste Details.