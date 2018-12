Durch die vielen Feiertage droht ein Engpass in der Blutversorgung der Krankenhäuser im Saarland. Die Blutspendezentrale auf dem Winterberg ist montags, donnerstags und freitags von 8 bis 15 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 12 bis 18 Uhr geöffnet. An Heiligabend und an Silvester ist die Blutspendezentrale geschlossen, aber zwischen Weihnachten und Neujahr ist sie am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Dezember, geöffnet. Wer erstmals spenden will, muss zwischen 18 und 60 Jahre alt sein. Nach einer Untersuchung und der Feststellung, ob man geeignet ist, kann die erste Blutspende folgen. Die Teilnehmer erhalten einen Ausweis.

Weitere Informationen gibt es unter Tel. (06 81) 9 63 25 60 oder im Internet unter der Adresse www.blutspendezentrale-saarpfalz.de oder auf facebook.