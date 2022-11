Saarbrücker Blues- & Rootsfestival in der Breite 63 : Frauen-Power am Gesangsmikro

Sugar Queen alias Michele Denise kommt zum Blues- & Roots-Festival nach Saarbrücken. Foto: Bert Lek

Saarbrücken „Starke Stimmen“ stehen im Mittelpunkt beim 5. Saarbrücker Blues- & Rootsfestival. Am 11. und 12. November greifen im Kulturzentrum Breite 63 in Malstatt ausschließlich Frauen zum Gesangsmikrofon.

Frauen-Power, und was für welche! Das fünfte Saarbrücker Blues- & Rootsfestival bringt lauter starke Sängerinnen ins Kulturzentrum Breite 63 in Malstatt. „Strong Voices“ (starke Stimmen) ist nämlich das Motto – in Erinnerung auch an das 8. Saar-Bluesfestival 2014.

Diesmal vereinigen sich unter diesem Motto ausdrucksstarke und charismatische Sängerinnen aus den beiden Genres Blues und Folk-Weltmusik und aus zwei Generationen. „Es ist uns erfreulicherweise auch gelungen, eine der damaligen musikalischen Akteurinnen wieder in das Programm des diesjährigen Festivals zurückzuholen – ein zeitlicher Brückenschlag der besonderen Art“, erklärt der künstlerische Leiter Hans-Martin Derow. Kyla Brox wurde 2014 mit stehenden Ovationen gefeiert. Jetzt gibt es ein Wiederhören.

Los geht das 5. Saarbrücker Blues - & Rootsfestival am Freitag, 11. November, mitt dem Bluestag. Den Auftakt macht die Sugar Queen & The Straight Blues Band. Michele Denise, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Sugar Queen, ist eine international äußerst gefragte Musikerin. „Sugar Queen hat aber auch eine Stimme, die weghaut!“, schreibt Derow in seiner Pressemitteilung zum Festival.

Es folgt die Kyla Brox Band am selben Abend. „Es gibt Künstlerinnen, bei denen wir gleich bei ihrem ersten Konzert in der Breite 63 wissen: die müssen wiederkommen – Kyla Brox gehört auf jeden Fall dazu“, so Hans Martin Derow. „Blues und Soul sind bei Kyla untrennbar miteinander verwoben. Ihr unverfälschtes Talent hat dazu geführt, dass sie als die beste Bluessängerin ihrer Generation bezeichnet wird“.

Am Samstag, 12. November, geht es dann an die Roots. Der Folk-Weltmusiktag startet mit dem Fiona Fyve Trio. Die 24 Jahre junge Folksängerin aus Aberdeen, bereits eine der bedeutendsten jungen Sängerinnen Schottlands, ist tief in den Gesangstraditionen des Nord-Ostens von „Alba“ (so die schottisch-gälische Eigenbezeichnung Schottlands) verwurzelt. Sie setzt sich unermüdlich für die offizielle Anerkennung der Schottischen Sprache ein und wurde 2021 bei den „Scots Language Awards“ als Sängerin des Jahres ausgezeichnet.

Den zweiten Teil des Abends gestaltet das Claudia Sala & Sorelle Prestigiacomo Quintett. Dem deutschen Publikum sind sie bekannt als Begleitsängerinnen des sizilianischen Sängers Pippo Pollina: Adriana und Roberta, die Sorelle (Schwestern) Prestigiacomo, zwei junge Singer-Songwriterinnen aus Trapani, einer sizilianischen Halbinsel zwischen zwei Meeren. „Bei unserem Blues & Roots-Festival werden sie von Piergiorgio Perrella begleitet, dessen Virtuosität auf der Gitarre ihre Stimmen und originellen Lieder unterstreicht“, so Hans Martin Derow. Außerdem teilen sie sich die Bühne mit der Singer-Songwriterin und Performerin Claudia Sala aus Palermo, die dem Festivalpublikum unveröffentlichte Songs aus ihrem autobiografischen Repertoire präsentieren wird, begleitet von dem Gitarristen Vittorio Di Matteo.