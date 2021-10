Saarbrücker Blues- & Rootsfestival 2021 : Ein zweitägiges Fest für Fans von Blues und Folk

Saarbrücken Im letzten Jahr war notgedrungen Pause, aber diesmal geht es wieder über die Bühne, das Saarbrücker Blues- & Rootsfestival. „Unter dem Regenbogen“ ist das Motto, und der musikalische Bogen reicht vom Süden Europas bis in den hohen Norden.

Zwei Musik-Genres, ein Festival. Es gibt einen Blues-Tag, und es gibt einen Folk-Weltmusik-Tag, wenn im November nach der Corona-Zwangspause das 4. Saarbrücker Blues- & Rootsfestival stattfindet. Das musikalische Treffen, hervorgegangen aus dem legendären Bluesfestival, findet am Freitag, 12. und Samstag, 12. November, im Kulturzentrum Breite 63 in Malstatt statt.

In seiner vierten Ausgabe präsentiert das Festival unter dem Namen „Under the Rainbow“ (unter dem Regenbogen) den zweiten Teil eines zweijährigen Zyklus, der die Windrose (oder Kompassrose) mit ihren vier Himmelsrichtungen musikalisch darstellt. In diesem Jahr ist die europäisch Nord-Südachse an der Reihe.