„Blue Music For A Blue Planet“ „Blue Music For A Blue Planet“: Jazz auf dem blauen Planeten

„Diesmal ein besonderer Generationen übergreifender Event“, kündigt der Ausnahmegitarrist aus Neunkirchen an. Es spielen „Ro Gebhardt & the Nu’s“ mit dem „European Jazz Organ Trio“. Auf der Jazzbühne stehen dann Jean Yves Jung (Orgel), der Schlagzeuger Jean-Marc Robin, beide aus Frankreich, dazu Johannes Müller am Saxofon, Ro Gebhardt an der Gitarre und die beiden Jung-Musiker Jonas Drobczinsky (Schlagzeug) und Alec Gebhardt (Bass). „Alte Hasen der europäischen Jazz-Szene in Interaktion mit vielversprechendem Nachwuchs“, so Ro Gebhardt.