Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen : Achtung Autofahrer – hier kann es diese Woche im Saarland blitzen

Service Saarbrücken Auch für diese Woche hat die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Saarland angekündigt. Wir verraten, wo geblitzt wird. In jedem Fall besser: Grundsätzlich angepasst fahren!

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

- L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen