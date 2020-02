Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen : Hier kann es diese Woche im Saarland blitzen

Saarbrücken Für die Zeit von Montag, 24. Februar 2020, bis Sonntag, 01. März 2020, hat die saarländische Polizei folgende Geschwindigkeitskontrollen angekündigt:

Mittwoch, 26.02.2020 - Merzig - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen - A 1 zwischen der AS Eppelborn und der AS Riegelsberg

Freitag, 28.02.2020 - A 1 zwischen dem AK Saarbrücken und der AS Eppelborn - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel

Samstag, 29.02.2020

- A 8 zwischen der AS Heusweiler und dem AK Neunkirchen

- B 268 zwischen Schmelz und Losheim am See