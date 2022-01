Seit zwei Jahren kein Normalbetrieb mehr im „Blauen Hirschen“ : Wie die saarländische Kulturszene unter Corona leidet: „Das blutet uns langsam aus“

Der schöne Theatersaal im Hirsch bietet Raum für die verschiedensten Kulturformen. Auch Varieté wird hier gern angeboten. Foto: Agentur Erlebnisraum

Interview Saarbrücken Bald zwei Jahre ist es her, dass in St. Arnual das frisch renovierte Theater im Hirsch eröffnen sollte. Liebevoll hatten Julian Blomann und sein Team das alte Gasthaus hergerichtet, Raum für große und kleine Kulturveranstaltungen geschaffen. Dann kam Corona. Und so richtig Normalbetrieb gab es seither eigentlich nie.