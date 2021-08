Black Hen röstet seit zwei Jahren Kaffee in Saarbrücken : Die schwarze Henne will mehr, als morgens den Nebel im Kopf vertreiben

Kai Adam, oben, und Kolja Conrad an ihrer Röstmaschine in der Alt-Saarbrücker Talstraße. Foto: Black Hen

Saarbrücken Kaffee ist das Zeug, das nur durch Zucker erträglich wird und irgendwie der Treibstoff fürs Leben ist? Da haben Kolja Conrad und Kai Adam ganz andere Ansprüche ans liebste Getränk der Deutschen.

Kaffee, findet Kolja Conrad, dient nicht allein dem Zweck, „unser Blut mit Koffein anzureichern und den morgendlichen Nebel aus dem Kopf zu vertreiben“. Kaffee ist für ihn ein Genussmittel. Etwas, wovor man Respekt haben sollte. Vor dem Produkt und vor denen, die es produzieren. Das war ihm spätestens klar, als er in Asien auf Kaffeeplantagen gestanden und sich gedacht hat: „Da bauen tatsächlich Leute Kaffee an, obwohl sie mit Drogen viel mehr verdienen könnten.“

Während Kolja Conrad in Schanghai, Laos, Vietnam und Myanmar unterwegs war, war sein Lehrer-Kollege Kai Adam in Lissabon. Der habe mit einem Heißluftföhn und im Backofen versucht, seinen eigenen Kaffee zu rösten. Bei Treffen in Lissabon und daheim in Saarbrücken haben die beiden Lehrer viel über Kaffee geredet. Und sie waren sich einig: „Es gibt zu viel schlechten Kaffee.“ Und wenn die beiden dann doch mal einen wirklich guten entdeckt haben, dann war der weder biologisch angebaut, noch fair gehandelt.

Info Kaffeeröstereien in Saarbrücken Kaffee wird in Saarbrücken von drei Unternehmen geröstet: Das älteste Unternehmen ist die Kaffeebohne in der Bahnhofstraße 36, www.diekaffeebohne.de. Im Nauwieser Viertel röstet Tesorito in der Cecilienstraße 16, www. tesorito.de. Black Hen röstet in der Talstraße 48, www.blackhen.de

„Da stand ich auf einer Plantage und habe gedacht: Sollten die, die hier arbeiten, nicht in der Schule sein? Oder: Warum akzeptieren wir, dass der Hubschrauber hier Pestizide versprüht, die bei uns in Deutschland verboten sind?“, erinnert sich Kolja Conrad. Es muss doch möglich sein, einen Kaffee zu trinken, der schmeckt, ohne dass man beim Genießen ein schlechtes Gewissen hat, sagten sich die beiden. Wirklich weiter kamen sie weder mit dieser Grübelei, noch mit Versuchen in der heimischen Küche.

Vor gut zwei Jahren haben Kai Adam und Kolja Conrad dann die aus ihrer Sicht einzig logische Entscheidung getroffen: Sie haben eine eigene Kaffeerösterei gegründet. Black Hen, also schwarze Henne, heißt das kleine Unternehmen, für das Kolja Conrad seinen Lehrerberuf ganz aufgegeben hat, Kai Adam auf eine halbe Stelle gegangen ist. Seit Herbst 2019 rösten sie in einer ehemaligen Schreinerei in der Alt-Saarbrücker Talstraße Kaffee - im selben Gebäude, in dem auch die Gewürzmanufakur Rimoco produziert.

Ihren Rohkaffee kaufen sie zusammen mit anderen kleineren Röstereien über eine Kooperative in Hamburg ein. „Wir sind Co-Importeure“, erklärt Kolja Conrad. Die Regeln sind klar: Der Kaffee muss bio sein, fair gehandelt und ohne Kinderarbeit geerntet worden sein. Kaffee ist nach Öl eins der Haupthandelsgüter auf der Welt. „Wo viel Geld ist, ist viel Beschiss“, sagt Kolja Conrad. „Dem Kaffeebauer tief in die Augen schauen, und damit ist es bio, das ist problematisch“, findet er.

Deshalb importiert und röstet Black Hen nur bio-zertifizierten Kaffee. So eine Zertifizierung koste Geld, ganz klar. Und dieses Geld habe nicht jeder Kaffeebauer, auch klar. „Wenn jemand sagt, dass sein Kaffee bio ist, dann helfen wir finanziell bei der Zertifizierung. Hier in Europa in einem Labor zu testen, das ist der saubere Weg“, sagt Kolja Conrad.

„Fair“ zu definieren, sei da schon schwieriger. Die Black-Hen-Männer tun sich schwer mit den Fairtrade-Siegeln, die auf dem Markt sind. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden, den sie für transparenter halten als alle Logos auf Kaffeepackungen. Auf der Internetseite des Unternehmens werden alle Rohkaffee-Lieferanten aufgelistet. In der Liste steht unter anderem, wie viel Kaffee Black Hen sich von welcher Plantage hat liefern lassen, was dafür bezahlt wurde und wie der Kaffee auf der 100-Punkte-Qualitätsskala der Specialty Coffee Association (SCA) bewertet wurde. Die Preise, die Black Hen zahlt, liegen deutlich über den Summen, die an den internationalen Kaffeebörsen fließen.

Wobei Black Hen wählerisch ist. „Drei Prozent des weltweit produzierten Kaffees entsprechen unseren Kriterien“, sagt Kolja Conrad. Gekauft wird nur Kaffee, der mindestens 84 von 100 Punkten hat. Das sind nur Spitzenkaffees. Neben dieser Transparenz gehöre zum fairen Handel auch, „dass sich unsere Lieferanten auf uns verlassen können“. Alle Produzenten persönlich zu kennen, sei nicht machbar. „Aber einmal eine Stunde lang selbst Kaffee zu pflücken, das erdet“, weiß Kolja Conrad.