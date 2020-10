Kolumne So kann’s gehen : Wer siegt: Herbstblues oder Trainingsroutine?

Den inneren Schweinehund in der feuchten Jahreszeit zu überwinden gelingt nicht immer.

Am liebsten bin ich draußen. An der frischen Luft kann ich mich einfach am besten entspannen und den Alltag im Büro etwas hinter mir lassen. Und so kommt es auch, dass ich meinen Sport nach draußen verlege. Statt ins Fitnessstudio zu gehen, wo ich früher jahrelang gegen die schlechte Schreibtischhaltung gekämpft habe, hänge ich mir heute einfach zwei Turnringe an langen Bändern über einen stabilen Ast oder den Querbalken eines Spielplatz-Gerüsts. Je nachdem, wo ich gerade bin.