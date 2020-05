Serie Menschen im Regionalverband : Obst- und Gartenbauverein plant Großes

Olaf Quack vor dem Brennkessel des Obst- und Gartenbauvereins Bischmisheim. Viele helfen dem Verein dabei, eine neue Brennerei zu bauen. Foto: Heiko Lehmann

Bischmisheim Qlaf Quack und weitere Bischmisheimer hüten die Tradition des Schnapsbrennens – und investieren in neue Brennerei.

Drei große Schritte macht Olaf Quack im Hof hinter dem Vereinshaus des Obst- und Gartebauvereins in der Bischmisheimer Hochstraße. Dann bleibt er stehen, breitet die Arme aus und sagt: „Hier kommt sie hin, unsere neue Brennerei. Einen Zugang gibt es von zwei Seiten. Es bleibt noch genügend Platz, um an unsere ganzen Geräte in der Garage zu kommen.“ Der 56-Jährige ist stolz darauf, was sein Verein und viele andere Bischmisheimer in den vergangenen Jahren geleistet haben. 30 Jahre lang war die Brennerei des Obst- und Gartenbauvereins in der Blumenstraße. Doch das Haus wurde im Jahr 2018 verkauft. Somit musste der Verein seine Räume zum Schnapsbrennen aufgeben.

„Wir wussten, dass dies das Ende des Schnapsbrennens in Bischmisheim sein könnte. Aber mit dem Gedanken konnte ich mich nicht anfreunden. In den Dörfern werden sowieso immer mehr Geschäfte und Einrichtungen geschlossen. Unsere Kultur geht verloren, wenn wir so weitermachen“, sagt der zweite Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins.

Olaf Quack versuchte mit allen Mitteln, die Schnapsbrennerei in Bischmisheim zu lassen. Um das Haus in der Blumenstraße zu kaufen, fehlte das Geld, und zudem hätte der Verein Quack zufolge dort nur das Haus und nicht den dazugehörigen Grund und Boden erwerben können. „Das Risiko war uns zu groß. Also haben wir einen Plan gemacht, wie wir eine eigene Brennerei neben unserem Kelterhaus bauen können“, blickt Olaf Quack zurück.

Der Polier zog der Liebe wegen im Jahr 1989 von Kleinblittersdorf nach Bischmisheim und gründete eine Familie. Seit 20 Jahren ist er mittlerweile Mitglied im Bischmisheimer Obst und Gartenbauverein. „Ich bin nur in einem Verein, aber deshalb versuche ich mich voll für diesen Verein einzusetzen“, sagt er.

Doch wieso ausgerechnet ein Obst- und Gartenbauverein? „Meine Kinder sind schon in der Feuerwehr, ein Rotes Kreuz gibt es nicht, und an Fußball habe ich nichts“, sagt Olaf Quack, lacht und fügt hinzu: „Natur, Obst und Gemüse sind genau meine Sachen. Ich bin schon seit meiner Kindheit sehr naturverbunden“, sagt der talentierte Handwerker.

Er gestaltete bereits den Vorplatz des Kelterhauses mit anderen Vereinsmitgliedern neu und kümmert sich regelmäßig um die große Obstpresse des Vereins.

Quack gehören 35 Obstbäume, ein großer Garten und ein großes Gewächshaus, das er mit seiner Frau bewirtschaftet. Saft aus dem eigenen Obst keltern zu lassen wird in diesem Jahr, wie immer in Bischmisheim, möglich sein. Bis es jedoch wieder den eigenen Schnaps gibt, wird noch ein Jahr vergehen. „Wir haben alle Genehmigungen bekommen, doch wegen der Corona-Folgen konnten wir noch nicht loslegen. Außerdem brauchen wir noch Geld für unsere neue Brennerei“, sagt Quack.