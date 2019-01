Der Preis des Event-Tickets richtet sich den Angaben zufolge danach, wie viele Waben während einer Fahrt durchfahren werden. Start- und Zielwabe werden mitgezählt. So zahlen fünf Fahrgäste beispielsweise 5,80 Euro ganztägig innerhalb der Großwabe Saarbrücken oder 11,80 Euro von Saargemünd nach Saarbrücken – ganztätig und beliebig oft. Die Fahrkarten können am Automaten, in den Vorverkaufsstellen, im Saarbahn Service Center in der Nassauer Straße 2-4 in Saarbrücken oder direkt beim Busfahrer erworben werden.

Während des verkaufsoffenen Sonntags ist das Parkhaus der Sparkasse Saarbrücken in der Hohenzollernstraße von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, wie die Sparkasse mitteilt. Kunden können das Parkhaus mit ihrer SparkassenCard anderhalb Stunden kostenlos nutzen, heißt es weiter.