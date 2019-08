Galerie Elitzer : Farbstarke „Wogen“ von Hermann Kremsmayer

Hermann Kremsmayer arbeitet mit Farbe und Struktur. Seine neuesten Arbeiten sind jetzt in der Saarbrücker Galerie Elitzer zu sehen. Foto: Galerie Elitzer

Saarbrücken Die Saarbrücker Galerie Elitzer zeigt neue Arbeiten des Künstlers aus Wien.

Die aktuelle Ausstellung von Hermann Kremsmayer in der Saarbrücker Galerie Elitzer ist ein wahres Feuerwerk an Farben. 26 Gemälde des österreichischen Künstlers werden gezeigt, der bereits zum fünften Mal in der Galerie ausstellt.