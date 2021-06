Corona verändert die Bedeutung von Wörtern : Hinter die Binde kippen

Trotz doppelter Impfung: Dieses Virus greift weiter an. Nicht unbedingt mein Immunsystem, aber meine Gedanken. Es lenkt sie in abstruse Richtungen. Es verrückt sie regelrecht. Wenn früher jemand „maskierter Rächer“ gesagt hat, dann sind mir Zorro und Batman eingefallen.

Vor ein paar Tagen hat dann auch eine alte Redewendung eine neue Bedeutung bekommen. Ich habe bei der Volkshochschule im zweiten Stock des Alten Rathauses am Saarbrücker Schlossplatz gestanden und über Bier geredet. Für Dozenten herrscht da Maskenpflicht. Das ist lästig, aber machbar, in bestimmten Momenten allerdings eine gewaltige Herausforderung. Beim Seminar über einen Teil der deutschen Biergeschichte wird nämlich auch Bier verkostet. Man muss ja verstehen, wovon da geredet wird. Dazu muss man natürlich kurz die Maske abnehmen. So gewinnt der alte Ausdruck „sich einen hinter die Binde gießen“ eine ganz neue Bedeutung. Es werden zwar nur kleine Mengen probiert, dennoch klingt es plötzlich nach einem Besäufnis.