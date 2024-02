Nach der Rüge des Rechnungshofs Beschädigt, vernachlässigt: Kunst im öffentlichen Raum braucht Pflege

Regionalverband · Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum: Das ist oft eine schöne Sache. Aber viel zu wenig beachtet wird, dass sich hinterher auch jemand darum kümmern muss, dass die Kunst bewahrt wird. Der Landesrechnungshof mahnte in seinem letzten Bericht, dass etliche Werke in beklagenswertem Zustand sind. Wir haben uns einige angeschaut.

13.02.2024 , 17:41 Uhr

Die Mühle am Osthafen ist mit Graffiti verunstaltet und ganz ihrer ursprünglichen Wirkung beraubt. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Vor ein paar Wochen erschien eine Pressemitteilung des Landesrechnungshofs mit einer Liste, in der der Zustand verschiedener öffentlicher Kunstwerke im Regionalverband moniert wurde. Gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, dass es nur bei einem Teil der untersuchten Kunstwerke zu Beanstandungen gekommen war. Wir haben uns auf den Weg gemacht und eine eigene, kleine Bestandsaufnahme gemacht.