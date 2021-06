Tierschutz im zweiten Corona-Sommer : So kommt das Bertha-Bruch-Heim durch die Pandemie

Foto: BBT/Herbert Schwarz 8 Bilder Diese Tiere warten im Saarbrücker Bertha-Bruch-Heim auf ein neues Zuhause

Saarbrücken Seit 23 Jahren stellt die SZ in der Serie „Wer will mich?“ Schützlinge des Bertha-Bruch-Heims vor. In dieser Folge geht es um die Arbeit der Retter in schwierigen Zeiten. Und um die Chance auf ein Happy End.