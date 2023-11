Bertelsmann Stiftung Im Saarland fehlen laut Studie 6700 Kita-Plätze

Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder fehlt es im Saarland an 6700 Kita-Plätzen. Zu diesem Fazit kommt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Zehn Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs auf eine Tagesbetreuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr mangele es im Saarland an Plätzen, hieß es in dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ der Stiftung. Es werde auch bis zum Jahr 2030 nicht gelingen, die Lücke zu schließen.