“Frauen vor Ort“, saarländische Frauengeschichte(n) Frauen-Geschichte(n): Das vergeudete Talent der Berta Bruch

Saarbrücken · In einem Buch mit dem Titel „Frauen vor Ort“ hat Gudrun Müller mehr als 200 Frauen aus dem Saarland vorgestellt. Be- kannte und weniger bekannte, oft ungewöhnlich und mit einer ganz eigenen Geschichte. In einer kleinen Reihe stellen wir Frauen vor aus dem heutigen Regional- verband Saarbrücken. In dieser Folge widmen wir uns Berta Bruch, einer Saarbrückerin, deren Schaffen auch viele Jahre nach ihrem Tod in aller Munde ist.

16.07.2024 , 12:18 Uhr

Berta Bruch war eine begabte Malerin, durfte zu ihrer Zeit aber als Frau nicht an eine Kunstakademie. Dieses Porträt hat sie selbst von sich gemalt. Foto: reproduktion aus dem buch saarbrückerinnen

Von Ilka Desgranges