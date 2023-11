Passagiere mussten in Berlin bleiben Flieger nach Saarbrücken zu voll getankt – Saar-Airport-Sprecher: „Unprofessionell und lebensgefährlich“

Saarbrücken/Berlin · Der Pilot entscheidet, weil sein Flugzeug mit zu viel Kerosin betankt wurde und deshalb zu schwer ist: Fünf Passagiere müssen in Berlin bleiben. Dann hebt die Maschine nach Saarbrücken ab. Die Reaktionen aus dem Saarland auf den Fehler am Airport in der Hauptstadt sind harsch.

10.11.2023 , 14:35 Uhr

Ein Pilot lässt Passagiere in Berlin zurück, weil seine Maschine zu schwer ist. Darauf gibt es erste Reaktionen aus Saarbrücken. Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance / Oliver Dietze

Kaum zu fassen, was sich am Hauptstadt-Flughafen BER bei Berlin Mittwochabend, 8. November, zugetragen hat: Dort ließ ein Pilot Reisende zurück, weil seine Maschine zu schwer war. Zuvor hatten Bedienstete des Airports das Flugzeug aufgetankt – allerdings mit zu viel Kerosin. 500 Kilo Übergewicht, die ausgeglichen werden mussten. Das kostete fünf Passagieren den Sitzplatz nach Saarbrücken.