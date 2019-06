Bilanz nach sechs Monaten : Bereits mehr als 1300 Anzeigen über Onlinewache im Saarland

Saarbrücken Die neue Onlinewache der Polizei im Saarland wird gut genutzt.

In den ersten gut sechs Monaten seien 1333 Anzeigen und Hinweise über das Portal im Internet eingegangen, teilte das Landespolizeipräsidium (LPP) Saarland am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Seit 6. Dezember 2018 können Bürger bestimmte Straftaten auch von zu Hause oder unterwegs per Internet in der Onlinewache anzeigen - und müssen nicht mehr persönlich bei der Polizei erscheinen.