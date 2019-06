Stichwahl : Benachrichtigung zur Wahl auch am Sonntag gültig

Saarbrücken Am Sonntag, 9. Juni, findet in der Landeshauptstadt Saarbrücken die Stichwahl für das Amt der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters statt. Die Landeshauptstadt informiert im Endspurt zur Wahl erneut über die verschiedenen Möglichkeiten zu wählen.

Die ursprünglich vom Wahlamt der Landeshauptstadt versandten Wahlbenachrichtigungen gelten auch für die Stichwahl. Die 128 Urnenwahllokale in der Landeshauptstadt Saarbrücken sind am Wahlsonntag, 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahlsonntag wählen möchte, geht in dasselbe Wahllokal wie bereits am 26. Mai. Der Personalausweis genügt zur Stimmabgabe, wenn die Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorhanden sein sollte.

Rund 21 000 Briefwahlunterlagen für die Stichwahl hat das Wahlamt versandt. Wer die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl erhalten hat, kann seine Stimme auf unterschiedliche Arten abgeben. Da die Zeiten für den Postversand berücksichtigt werden müssen, empfiehlt die Stadtverwaltung, die Briefe rechtzeitig zurückzuschicken. Alternativ können die Bürgerinnen und Bürger sie während der Öffnungszeiten direkt in einem der vier Briefwahlbüros abgeben oder in den Nachtbriefkasten am Eingangstor des Rathauses St. Johann einwerfen. Das ist auch außerhalb der Öffnungszeiten der Briefwahlbüros und sogar noch bis Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr möglich.

Alle, die Wahlunterlagen samt Wahlschein für die Stichwahl erhalten haben, können am Wahlsonntag aber auch ein Wahllokal ihrer Wahl im gesamten Stadtgebiet aufsuchen. Dabei muss der Wahlschein unbedingt mitgebracht werden.

Wegen der kurzen verbleibenden Zeit ist ein persönlicher Antrag in einem der vier Briefwahlbüros die beste Möglichkeit. Dazu müssen Bürgerinnen und Bürger ihren Personalausweis mitbringen. In den Briefwahlbüros besteht zudem die Möglichkeit, die Stimme direkt abzugeben. Zur Briefwahl können Wahlberechtigte noch bis Mittwoch, 5. Juni, 23.59 Uhr, online unter www.saarbruecken.de/wahlen einen Antrag stellen. Die Unterlagen werden dann per Post zugeschickt.