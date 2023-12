Neues Kulturprogramm in der Bel Étage Das Frühjahr wird bunt in der Bel Étage

Partystimmung pur soll es am 19. April geben, wenn die saarländische Band Changes um den Frontsänger Sven Groß die Bel Etage stürmt. „Auch wenn die Band erst im Frühjahr 2023 bei uns war, haben wir sie wieder im Programm, denn Changes steht für Wandel, und so wird die Band im Frühjahr 2024 wieder ein neues Medley und eine neue Tanzperformance präsentieren“, heißt es in der Ankündigung der Bel Etage.