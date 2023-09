Jubiläum für die Kultur in der Spielbank Die Bel Etage feiert 25 Jahre voller Musik

Ein weiterer guter Bekannter in der Bel Etage ist Marcel Adam. Er wird hier seine Abschiedstour beginnen und diese auch in zwei Jahren in der Bel étage zu Ende bringen. So hat er es verkündet. Am Freitag, 6. Oktober, wird er mit seiner Fine Equipe, mit seinem Sohn Yann Loup, Detlef Ludes und Oliver Abt ein erstes „Best of“- Programm präsentieren.