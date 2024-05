Eröffnung verzögert sich noch etwas Dieser bekannte Sushi-Laden eröffnet bald in Saarbrücken

Eigentlich war Inhaber Duy Anh Nguyen „als Tourist“ in Saarbrücken, als ihm die freie Ladenfläche an einem zentralen Platz in Saarbrücken auffiel. Nach einer kurzen Absprache mit der zuständigen Immobilienfirma stand für den 34-Jährigen fest: Er wird einen neuen Restaurantstandort in Saarbrücken eröffnen. „Feinste asiatische Küche“ verspricht das Restaurant auf seiner Webseite. Die gibt es bereits einmal in Villingen-Schwenningen und einmal in Ludwigsburg. Die Eröffnung verzögert sich allerdings noch etwas.